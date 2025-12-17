پخش زنده
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان از فعالیت تیمهای نظارتی برای بازدید و بازرسی از بازار در آستانه شب یلدا و اجرای طرحهای نظارتی ویژه پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام جباری ضمن اشاره به تقویت بازرسی از بازار خوزستان در آستانه شب یلدا بیان داشت: گشت مشترک تیمهای نظارتی ادارهکل صمت خوزستان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، اداره اماکن عمومی، تعزیرات حکومتی، پلیس اقتصادی و اداره بهداشت به منظور پایش وضعیت بازار، نظارت بر قیمتها، بررسی تخلفات احتمالی و کنترل عرضه کالاهای اساسی در حال انجام است.
وی هدف از اجرای این گشتها را حفظ ثبات بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و پیشگیری از تخلفات صنفی و بهداشتی اعلام و تاکید کرد: همچنین اداره کل صمت خوزستان با همکاری دستگاههای مرتبط، نظارت خود بر بازار را در ایام پایانی سال و افزایش تقاضای عمومی تشدید خواهد کرد.
جباری در خصوص چگونگی گزارش تخلف توسط مردم، گفت: مردم میتوانند از طریق سامانه ۱۲۴ شکایت خود را ارسال کنند. این گزارشها در اولین فرصت ارزیابی و به دستگاههای مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، تشکلهای صنفی و بازرسهای صمت که با تعزیرات حکومتی گشت مشترکی برگزار کردند ارسال و شکایات پیگیری میشود.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان می گوید: علاوه بر این، مردم میتوانند به صورت حضوری در شهرستانها به ادارات صمت (صنعت، معدن و تجارت) مراجعه کنند، در سایر نقاط که دسترسی به این ادارات وجود ندارد، نیز میتوانند از طریق سامانه ۱۲۴ گزارشهای خود را منعکس کنند تا در دستور کار بازرسان قرار بگیرد.
خوزستان ۱۵۰ هزار واحد صنفی دارد و طبق اعلام مدیر کل تعزیرات خوزستان طرح نظارتی یلدا تا سوم دی ماه ادامه دارد.