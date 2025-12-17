پخش زنده
مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور در اهواز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رقابتهای کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور و مرحله اول انتخابی تیم ملی یادبود مرحوم لقمان رضایی مربی تیم ملی کشتی فرنگی، و مربی سازنده شهرستان ایذه و استان خوزستان از صبح امروز (چهارشنبه) در شهر اهواز و با برگزاری مسابقات پنج وزن نخست آغاز شد.
صبح امروز وزن کشی پنج وزن نخست این مسابقات با حضور کشتی گیران برگزار و فرنگی کاران رقابتهای خود را آغاز کردند. در این دوره از مسابقاتها کشتی گیرانی از استانهای مختلف کشور تا بیست و هشتم آذرماه با هم به رقابت میپردازند.