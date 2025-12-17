سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، از آغاز عملیات تهیه و تکمیل پرونده ثبت جهانی روستای مصر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داوود آبیان امروز با اشاره به بازدید کارشناسان معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به همراه کارشناس مسئول استانی به‌منظور ارزیابی و تهیه پرونده ثبت جهانی روستای کویری مصر، گفت: روستای مصر، واقع در دل کویر مرکزی ایران (حدود ۴۵ کیلومتری شرق جندق و ۶۰ کیلومتری شمال خور)، در ابتدا با محیطی سخت، پوشش گیاهی کم و نوسانات شدید دمایی روبرو بود.

سرپرست معاونت گردشگری استان اصفهان با اشاره به داستان شکل‌گیری این روستا که حدود یک قرن پیش رخ‌ داده است، افزود : بر اساس منابع موجود، بنیان‌گذار این سکونتگاه ، فردی چوپان به نام یوسف بود. این منطقه که در ابتدا بانام‌هایی، چون کلاته یوسف یا مزرعه یوسف شناخته می‌شد، پس از حفر چاهی عمیق توسط وی و فراهم شدن امکان سکونت بیشتر، به چاه دراز شهرت یافت.

آبیان گفت : اما یوسف تمایلی به ماندن این نام نداشت و با الهام از ارجاعی تاریخی به داستان حضرت یوسف (ع) و سرزمین مصر، پیشنهاد داد نام روستا را مصر بگذارند که مورد پذیرش اهالی قرار گرفت.

وی بر اهمیت این ارزیابی تأکید کرد و افزود : تیم کارشناسی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد روستای مصر بازدید کرده‌اند. هدف از این بازدید، مستندسازی دقیق و تهیه پرونده‌ای قوی برای ثبت جهانی این روستای تاریخی است.

سرپرست معاونت گردشگری استان اصفهان تأکید کرد: ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی روستای مصر، آن را به یکی از مقاصد کلیدی گردشگری استان اصفهان تبدیل کرده است که نیازمند توجه ویژه در سطح ملی و بین‌المللی است.