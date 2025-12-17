پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، متن بیانیه به شرح زیر است:
۲۷ آذر، یادآور اندیشهای بنیادین در مسیر تعالی انقلاب اسلامی است؛ اندیشهای که با مجاهدتهای علمی و فرهنگی شهید آیتالله دکتر محمد مفتح (ره) معنا یافت و بر پیوند عمیق میان معرفت دینی و دانش دانشگاهی تأکید دارد. «وحدت حوزه و دانشگاه» نمادی از همافزایی عقلانیت علمی و معنویت دینی برای ساختن جامعهای پیشرفته، مستقل و متکی بر ارزشهای الهی است.
انقلاب اسلامی ایران، انقلابی برخاسته از ایمان، آگاهی و مسئولیتپذیری اجتماعی است؛ انقلابی که از آغاز، علم و دین را نه در تقابل، بلکه در تکامل متقابل تعریف کرد. تجربه تاریخی ایران اسلامی نیز گواه آن است که درخشانترین دورههای علمی این سرزمین، زمانی رقم خورده که اندیشه دینی و پژوهش علمی در کنار یکدیگر رشد یافتهاند و عالمانِ متعهد، هم مرجع دانش بودهاند و هم پرچمدار اخلاق و معنویت.
از منظر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، وحدت حوزه و دانشگاه یک ضرورت راهبردی برای حفظ استقلال فکری و مصونیت جامعه اسلامی در برابر سلطه و انحراف است. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) نیز این وحدت را شرط حرکت همزمان «علم و دین» و پیشنیاز شکلگیری تمدن نوین اسلامی دانستهاند؛ وحدتی که نه به معنای یکسانسازی تخصصها، بلکه به مفهوم همدلی، همکاری، اعتماد متقابل و حرکت در یک مسیر مشترک است.
در چنین منظومهای، جهاددانشگاهی بهعنوان یکی از نهادهای برخاسته از انقلاب فرهنگی، با تکیه بر هویت «علم، ایمان و تلاش»، همواره کوشیده است پیوندی مؤثر میان مبانی نظری و ارزشیِ تولیدشده در حوزههای علمیه و دانش تخصصی و کاربردیِ پرورشیافته در دانشگاهها برقرار سازد.
ایجاد الگوی عینی «تعهد و تخصص»، تربیت پژوهشگران متدین و مسئلهمحور، تلاش برای تحول و بومیسازی علوم انسانی و تلفیق پژوهش علمی با دغدغههای فرهنگی و اخلاقی، از جمله عرصههایی است که جهاددانشگاهی در آنها نقشآفرینی کرده است.
همچنین فعالیتهای رسانهای و فرهنگی تخصصی این نهاد، بهویژه در بهرهگیری از ابزارهای نوین ارتباطی برای ترویج معارف دینی، نمونهای روشن از همنشینی ظرفیتهای دانشگاهی و محتوای اصیل حوزوی است.
جهاددانشگاهی باور دارد که وحدت حوزه و دانشگاه، صرفاً یک شعار یا مناسبت تقویمی نیست، بلکه یک مسیر مستمر برای تولید دانش بومی، تقویت هویت ملی ـ اسلامی و پاسخگویی علمی و فرهنگی به نیازهای جامعه امروز است. این وحدت میتواند زمینهساز پیشرفت متوازن، مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و تحقق گامبهگام تمدن نوین اسلامی باشد.
این نهاد انقلابی، ضمن گرامیداشت ۲۷ آذر، بر عزم راسخ خود برای تعمیق تعامل میان حوزه و دانشگاه، حمایت از اندیشهورزی مشترک و تقویت پیوند علم و ایمان در مسیر پیشرفت ایران اسلامی تأکید دارد و این راه را رسالتی ماندگار برای جهادگران عرصه علم، فرهنگ و فناوری میداند.