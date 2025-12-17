به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت بهداشت و درمان افغانستان از سفر رسمی مولوی «حمد الله زاهد» معاون غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان این کشور به ایران خبر داد و اعلام کرد، مولوی حمد الله زاهد با دکتر مهدی پیر صالحی معاون وزارت بهداشت و رئیس سازمان غذا و داروی ایران دیدار کرد.

در این دیدار، تقویت همکاری‌های تجاری، تبادل تجارب، اجرای توافقنامه‌ها، ارتقای ظرفیت متخصصان افغان و تسهیل واردات غذا و دارو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز شب گذشته در پیامی از طریق ایکس اعلام کرد، حمدالله زاهد، معاون غذا و ادویه وزارت بهداشت افغانستان، در جریان سفر رسمی به تهران با مهدی پیر صالحی معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو جمهوری اسلامی ایران دیدار و در مورد توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه تأمین دارو، انتقال تجربیات فنی و تقویت ارتباط میان نهاد‌های دارویی و سلامت دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

افغانستان واردات دارو را از پاکستان ممنوع کرده است و اکنون به دنبال تامین دارو‌های مورد نیاز از ایران و هند است، روز گذشته نیز وزیر بهداشت و درمان افغانستان برای تقویت همکاری در حوزه بهداشت و درمان به هند رفت.