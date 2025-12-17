پخش زنده
دکتر عزیز حبیبی ینگجه ودکتر ناصر سیف اللهی انار از اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان پژوهشگران برگزیده کشور در سال ۱۴۰۴ در حوزه های علوم پایه و علوم انسانی در بیست و ششمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور انتخاب و مورد تجلیل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی ینگجه عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در سال ۱۴۰۴ در حوزه علوم پایه در بیست و ششمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور انتخاب و مورد تجلیل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.
در بخشهایی از لوح دکتر عزیز حبیبی ینگجه که به امضای دکتر حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده، آمده است:
پژوهشگر گرامی، جناب آقای دکتر عزیز حبیبی ینگجه
پاسداشت ارزشهای دینی و فرهنگی و اقتدار علمی کشور مرهون تلاش ارزشمند استادان، پژوهشگران و فناورانی است که با اندیشه خلاق و قلم پویای خود آیندهای روشن و سرشار از امید را به ایران اسلامی هدیه میکنند.
بدینوسیله از شما فرهیخته گرامی که با تعهد و مسئولیتپذیری و خلق آثار ارزنده علمی و پژوهشی مقام «پژوهشگر برگزیده کشور» را در بیست و ششمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران کشور در سال ۱۴۰۴ کسب کردهاید، سپاسگزاری و قدردانی مینماید.
تندرستی و توفیق روزافزون جنابعالی را در عرصه دانشاندوزی، پژوهشگری و تداوم خدمت به ایران اسلامی از درگاه حضرت حق خواستارم.
گفتنی است دکتر عزیز حبیبی ینگجه استاد گروه شیمی دانشگاه محقق اردبیلی چند دوره پژوهشگر یک درصد برتر جهان، سرآمد علمی کشور، استاد برجسته شیمی فیزیک کشور، پژوهشگر رتبه اول علوم پایه استان و پژوهشگر رتبه اول علوم پایه دانشگاه را در کارنامه پژوهشی خود داشته و زمینههای تحقیقاتی وی کاتالیستهای هتروژن، فوتوکاتالیستهای هتروژن، نانو مواد و تصفیه آب است.
همچنین وی ۲ دوره ریاست دانشگاه محقق اردبیلی، معاون آموزشی سازمان فنی و حرفهای کشور، مدیرکل فنی و حرفهای استان اردبیل را در کارنامه مدیریتی خود دارد. دکتر عزیز حبیبی در حال حاضر معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل است.
به نقل از روابط عمومی دانشگاه، دکتر ناصر سیف اللهی انار عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی نیز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در سال ۱۴۰۴ در حوزه علوم انسانی در بیست و ششمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور انتخاب و مورد تجلیل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.
در بخشهایی از لوح دکتر ناصر سیف اللهی انار که به امضای دکتر حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده، آمده است:
پژوهشگر گرامی، جناب آقای دکتر ناصر سیف اللهی انار
گفتنی است دکتر ناصر سیف اللهی انار استاد گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی است.