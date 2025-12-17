رئیس سازمان امور اراضی تاکید کرد: در صورتی که طرح‌های صنعتی و اقتصادی در زمین‌های واگذار شده به بخش خصوصی طبق برنامه اجرا نشوند، زمین‌ها باید بازپس گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داور نامدار با تاکید بر اینکه واگذاری زمین‌ها به منظور اجرای طرح‌های اقتصادی و صنعتی و کمک به توسعه پایدار است، اظهار داشت: در صورت عدم تحقق پیشرفت فیزیکی طرح‌ها مطابق مقررات، بازپس‌گیری زمین اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

رئیس سازمان امور اراضی تصریح کرد: در صورتی که طرح مصوبی که بر اساس آن واگذاری زمین صورت گرفته، طبق برنامه و در زمان مقرر اجرا نشود، زمین بازپس گرفته شده و این فرصت به سایر متقاضیان و سرمایه‌گذاران داده می‌شود.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت یکپارچه زمین نیز گفت: تاکنون ۲۲ دستگاه به پنجره واحد زمین متصل شده‌اند و این اقدام گامی مهم در مسیر مقابله با تخلفات و زمین‌خواری به شمار می‌رود.

نامدار با تاکید بر اینکه دستگاه‌هایی که تاکنون به سامانه متصل نشده‌اند، باید در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام این تکلیف قانونی اقدام کنند، اضافه کرد: بسیاری از تخلفات در حوزه زمین به دلیل ناآگاهی از قوانین، خلأ‌های قانونی و سوء‌استفاده از مقررات رخ می‌دهد و به همین منظور، لازم است استعلامات مکاتبه‌ای متوقف شده و تمامی استعلام‌ها از طریق سامانه پنجره واحد زمین انجام گیرد.

رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه پیشگیری از تخلفات حوزه زمین در مراحل اولیه بسیار حیاتی است، تصریح کرد: فعالیت یگان‌های حفاظت به منظور نظارت و رصد مستمر اهمیت بسیاری دارد و به ویژه در زمینه واگذاری‌ها این نظارت باید با جدیت انجام شود.