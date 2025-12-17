به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار حجت سفید پوست فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: در پی کسب خبری در خصوص قاچاق پرندگان زینتی از گذرگاه مرزی شلمچه به وسیله خودرو‌های سنگین، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران هنگ مرزی خرمشهر قرار گرفت.

او افزود: ماموران با تشدید اقدامات کنترلی و انجام گشت‌های نامحسوس، سرانجام خوروی مورد نظر را مشاهده و آن را توقیف کردند.

سردار سفید پوست گفت: ماموران در بازرسی از خودروی توقیف شده تعداد ۶۷۲ قطعه پرنده زینتی که در پشت بار ماهی پنهان شده بودند را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به دستگیری ۲ متهم در این رابطه افزود: کارشناسان ارزش پرنده‌های کشف شده را بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان مربوطه تحویل مراجع ذی صلاح شدند.