مدیر جهاد کشاورزی دزفول از برگزاری همایش تخصصی فناوری‌های نوین آبیاری و بهره‌وری آب در زراعت و باغداری با حضور گسترده کشاورزان، کارشناسان، پژوهشگران و مسئولان شهرستانی خبر داد.

همایش تخصصی فناوری‌های نوین آبیاری و بهره‌وری آب در زراعت و باغداری

همایش تخصصی فناوری‌های نوین آبیاری و بهره‌وری آب در زراعت و باغداری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده بیان کرد: این رویداد مهم با هدف ارتقای دانش فنی و معرفی آخرین دستاورد‌های مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی برگزار شد و نقطه عطفی در مسیر حرکت به سمت کشاورزی مبتنی بر بهره‌وری بهینه از آب محسوب می‌شود.

وی بر اهمیت حیاتی مدیریت منابع آب در منطقه خوزستان و به‌ویژه شهرستان دزفول تأکید و اضافه کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش مستمر منابع آب سطحی و زیرزمینی، حرکت از روش‌های سنتی آبیاری به سمت سیستم‌های نوین، یک ضرورت انکارناپذیر است.

قمرزاده همچنین به توسعه گلخانه‌ها در راستای افزایش بهره‌وری آب، ارتقای تولید و تأثیر مثبت بر امنیت غذایی اشاره و اضافه کرد: استفاده از روش‌های نوین تولید و آبیاری در قالب گلخانه‌های مجهز، از مهم‌ترین راهکار‌های حفظ پایداری کشاورزی در دزفول است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دزفول به انواع آبیاری‌های نوین (از جمله قطره‌ای، بارانی و زیرسطحی) مجهز شده‌اند.

قمرزاده اظهار داشت: بر اساس سند راهبردی پنج‌ساله شهرستان، هدف‌گذاری برای افزایش سالانه ۵۰۰ هکتار دیگر از این اراضی به سامانه‌های نوین آبیاری انجام شده است؛ اقدامی که در کنار سایر برنامه‌های توسعه‌ای جهاد کشاورزی، به‌طور مستقیم در حفظ منابع آب و افزایش کارایی تولید مؤثر خواهد بود.

وی در تشریح اهمیت بهره‌وری آب توضیح داد: با توجه به اینکه راندمان آبیاری در سیستم بارانی حدود ۸۰ درصد، در آبیاری قطره‌ای حدود ۹۵ درصد و در آبیاری سطحی تنها حدود ۴۰ درصد است، و از آنجا که کمبود منابع آبی اصلی‌ترین بحران در تولید محصولات کشاورزی به شمار می‌آید، استفاده بهینه و گسترده از سیستم‌های آبیاری نوین یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

قمرزاده اهداف کلی همایش را معرفی جامع فناوری‌های نوین آبیاری و مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی آنها، ایجاد بستری برای تبادل تجربیات موفق بین کشاورزان پیشرو و متخصصان دانشگاهی، تقویت همکاری میان بخش‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی تولیدکننده تجهیزات و تمرکز ویژه بر استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال و اینترنت اشیا (IoT) در پایش و کنترل فرآیند آبیاری دانست.

وی تصریح کرد: شهرستان دزفول قطب کشاورزی است و حفظ این پویایی در گرو مدیریت خردمندانه منابع حیاتی ماست. ما نمی‌توانیم به روش‌های گذشته ادامه دهیم. فناوری‌های معرفی‌شده در این همایش دیگر گزینه‌های لوکس نیستند؛ آنها حداقل استاندارد لازم برای بقای اقتصادی کشاورز در شرایط فعلی کشور محسوب می‌شوند.

وی همچنین اعلام کرد: جهاد کشاورزی متعهد به حمایت تسهیلاتی و فنی از کشاورزان برای مهاجرت به سیستم‌های نوین خواهد بود.