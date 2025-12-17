به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خسروپناه با اشاره به انباشت مطالبات این دانشگاه از سازمان‌های بیمه‌گر، اظهار کرد: در حال حاضر مجموع بدهی بیمه‌ها به دانشگاه علوم پزشکی دزفول حدود ۶ هزار میلیارد ریال است و حدود ۴ هزار میلیارد ریال از آن مربوط به بیمه سلامت است.

وی با بیان اینکه این بدهی‌ها به طور مستقیم بر روند پرداخت مطالبات پرسنلی اثرگذار است، افزود: مطالبات کارکنان بهداشت و درمان در گرو بدهی‌های انباشته بیمه‌ها قرار گرفته و تداوم این وضعیت، تأمین نقدینگی دانشگاه را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

خسروپناه با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌ها در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات پشتیبانی بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی دزفول با وجود محدودیت‌های مالی، تمام تلاش خود را برای استمرار خدمات درمانی و حفظ کیفیت ارائه خدمت به مردم به کار بسته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان نظام سلامت، ادامه داد: کادر بهداشت و درمان با وجود معوقات و فشار‌های مالی، همچنان پای کار ایستاده‌اند و با تعهد، غیرت حرفه‌ای و احساس مسئولیت، اجازه نداده‌اند خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطوح مختلف برای حل این مشکل، تصریح کرد: مکاتبات و رایزنی‌هایی با نهاد‌های مربوطه انجام شده و انتظار می‌رود با تسریع در پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای، بخش عمده‌ای از مشکلات مالی دانشگاه و مطالبات پرسنلی برطرف شود.

خسروپناه می‌گوید: حل ریشه‌ای این مسئله نیازمند نگاه ملی و همکاری جدی سازمان‌های بیمه‌گر است تا دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند با آرامش و پایداری بیشتری به ماموریت اصلی خود یعنی حفظ و ارتقای سلامت جامعه عمل کنند.

وی بیان داشت: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موضوع وصول مطالبات دانشگاه از سازمان‌های بیمه‌گر را در دستور کار قرار داده و پیگیری‌های لازم برای تسریع در پرداخت این بدهی‌ها در سطح ملی در حال انجام است.