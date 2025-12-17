پخش زنده
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: این انتخابات با حضور احزاب و گروههای مختلف با دیدگاههای فکری متفاوت در شهر اراک برگزار و با استقبال گسترده احزاب همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در این رویداد، نمایندگان احزاب و گروهها به صورت فعال حضور داشتند و بر اهمیت مشارکت سیاسی و آگاهیبخشی به مردم تأکید کردند. کارشناسان سیاسی معتقدند یکی از وظایف اصلی احزاب، افزایش آگاهی سیاسی جامعه و فراهم کردن زمینههای توسعه سیاسی است.
قمری تاکید کرد: با توجه به نزدیک بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، احزاب موظف هستند بهطور فعال در عرصه انتخابات حضور یابند، برنامههای خود را ارائه دهند و کاندیداهای خود را معرفی کنند. حضور فعال احزاب نه تنها در حوزه مطالبهگری، بلکه در هدایت مشارکت سیاسی و تشویق مردم به حضور در انتخابات ضروری است.