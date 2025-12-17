به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، وزیر مختار و معاون سفیر ژاپن دربازدید از سواحل جنوب استان گفت: چابهار گزینه‌ای مطمئن برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است

هیدائکی آداچی با تأکید بر امنیت پایدار و روند رو به رشد توسعه در بندر چابهار، گفت: از نگاه ژاپن، چابهار یکی از امن‌ترین و راهبردی‌ترین مناطق ایران برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بلندمدت به شمار می‌رود.

وی افزود: هیچ تردیدی نسبت به امنیت چابهار وجود ندارد و این بندر با توجه به موقعیت ژئواقتصادی، در کریدور آسیای میانه – اقیانوس هند جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی گفت: ژاپن به عنوان کشوری دریامحور که بخش عمده تجارت آن از طریق دریا انجام می‌شود، بندر چابهار را دارای ظرفیت‌های قابل توجه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی می‌داند و شرکت‌های ژاپنی علاقه‌مند به بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در این منطقه هستند.