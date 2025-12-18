به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سایت جدید روستای چورچوری با اعتباری افزون بر ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه خدمات عمومی اجباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (uso) و توسط شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل اجرا و به بهره برداری رسیده است.

پروژه‌ها روستایی با هدف توسعه متوازن خدمات ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال در مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین بهره‌مندی آحاد جامعه از اینترنت پرسرعت اجرا می‌گردد.