پس از راه اندازی سایت جدید تلفن همراه روستای چورچوری از توابع شهرستان شیروان ۳۶ خانوار این روستا با جمعیت ۱۳۷ نفر به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سایت جدید روستای چورچوری با اعتباری افزون بر ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه خدمات عمومی اجباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (uso) و توسط شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل اجرا و به بهره برداری رسیده است.
پروژهها روستایی با هدف توسعه متوازن خدمات ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال در مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین بهرهمندی آحاد جامعه از اینترنت پرسرعت اجرا میگردد.