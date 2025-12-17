مدیرعامل خانه هوش ایران گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا سال آینده، ۵ مرکز تخصصی هوش مصنوعی و علم داده را در دانشگاه‌های مختلف کشور راه‌اندازی کنیم تا شبکه‌ای از مراکز تخصصی در این حوزه شکل بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهرشاد نفعی مدیرعامل خانه هوش ایران گت : نخستین مرکز تخصصی هوش مصنوعی کشور امروز در دانشگاه شهید بهشتی افتتاح می‌شود. این مرکز با تمرکز بر اجرای پروژه‌های تخصصی هوش مصنوعی و با هدف پیوند دادن آموزش‌های دانشگاهی با نیاز‌های عملی کشور راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه «خانه هوش ایران» به‌عنوان عامل اجرایی این مرکز فعالیت می‌کند، افزود: این مرکز بر پایه تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی و کاربردی شکل گرفته و از ظرفیت اساتید، دانشجویان، دوره‌های آموزشی تخصصی و منتور‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی بهره می‌برد.

نفعی با اشاره به رویکرد پژوهش‌محور این مرکز، گفت: در قالب این مرکز، گرنت‌های پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی به اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی اختصاص داده می‌شود تا موضوعاتی که در فضای آکادمیک آموزش داده می‌شوند، به‌صورت عملیاتی و کاربردی دنبال شود.

مدیرعامل خانه هوش ایران ادامه داد: تمرکز اصلی این مرکز بر پروژه‌های کلان و ملی در حوزه هوش مصنوعی است و تلاش داریم با تعریف پروژه‌های واقعی، زمینه ورود دانشجویان و پژوهشگران به مسائل عملی کشور را فراهم کنیم.

وی تأکید کرد: این مرکز نخستین خدمت مشخص خانه هوش ایران به دانشگاه شهید بهشتی در حوزه هوش مصنوعی محسوب می‌شود و هدف آن ایجاد یک بستر منسجم برای توسعه کاربردی این فناوری در کشور است.

مدیرعامل خانه هوش ایران با اشاره به حمایت‌های پژوهشی این مرکز، گفت: سالانه گرنت‌های پژوهشی را به پژوهش‌های برتر در حوزه هوش مصنوعی اختصاص می‌دهیم و در کنار آن، زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله دسترسی به GPU را در اختیار اساتید و پژوهشگران قرار می‌دهیم.

نفعی افزود: در صورت نیاز، منتور‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی هوش مصنوعی نیز برای دانشگاه‌ها تعریف می‌شود و تلاش کرده‌ایم ارتباط مؤثری میان خانه هوش ایران و دانشگاه‌ها برقرار کنیم.

وی با اشاره به توسعه همکاری‌های دانشگاهی، ادامه داد: همزمان با افتتاح این مرکز، مذاکرات و هماهنگی‌هایی با سایر دانشگاه‌های کشور انجام شده و تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های همکاری با برخی دانشگاه‌ها در حال نهایی شدن است.

نفعی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا سال آینده ۵ مرکز تخصصی هوش مصنوعی و علم داده را در دانشگاه‌های مختلف کشور راه‌اندازی کنیم تا شبکه‌ای از مراکز تخصصی در این حوزه شکل بگیرد.