تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تقویم روز و اوقات شرعی بیست و هفتم آذر به افق آبادان و خرمشهر
امروز پنجشنبه بیست و هفتم آذر ۱۴۰۴، بیست و هفتم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و هجدهم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۳ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۸ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۲ دقیقه است.
اذان صبح فردا جمعه بیست و هشتم آذر ساعت ۵ و ۴۴ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۸ دقیقه ثبت شده است.