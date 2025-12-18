تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی بیست و هفتم آذر به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تقویم روز و اوقات شرعی بیست و هفتم آذر به افق آبادان و خرمشهر

امروز پنجشنبه بیست و هفتم آذر ۱۴۰۴، بیست و هفتم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و هجدهم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۳ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۸ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۲ دقیقه است.

اذان صبح فردا جمعه بیست و هشتم آذر ساعت ۵ و ۴۴ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۸ دقیقه ثبت شده است.