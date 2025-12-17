هیئت ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک آینده، تصمیم گرفت قیمت‌گذاری ساختمان مرکزی بانک آینده با هدف واگذاری توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه‌ی قضائیه انجام شود.

واگذاری قیمت‌گذاری ساختمان مرکزی بانک آینده به مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه‌ی قضائیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیئت ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک آینده، در ادامه‌ی جلسات تخصصی خود و در راستای اجرای فرآیند گزیر، تصمیم گرفت قیمت‌گذاری ساختمان مرکزی بانک آینده با هدف واگذاری، توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده‌ی قوه‌ی قضاییه انجام شود.

این تصمیم با هدف ارتقای شفافیت، دقت فنی و اتقان کارشناسی اتخاذ شده و مقرر است فرآیند ارزیابی این دارایی مهم، با بهره‌گیری از کارشناسان رسمی مورد تأیید قوه‌ی قضائیه و مطابق ضوابط قانونی انجام گیرد.

اعضای هیئت ارزش‌گذاری تأکید کردند که تعیین تکلیف دارایی‌های کلان و راهبردی بانک آینده با حساسیت ویژه و با رعایت کامل حقوق سهام‌داران، ذی‌نفعان و منافع عمومی دنبال خواهد شد.