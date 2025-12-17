در ادامه بازی های هفته یازدهم این رقابت‌ها، تیم‌های آزادی سمنان و ایمان دامغان حریفان خود را از پیش رو برداشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،در این رقابت ها، آزادی سمنان ۱ بر صفر براکو دامغان را شکست داد، ایمان دامغان ۳ بر یک از سد ولی عصرسرخه گذشت.

رقابت های شاهین سنگسر و سرخ جامگان گرمسار هم به علت حضور نیافتن تیم گرمسار برگزار نشد.

درجدول ۷ تیمی این رقابت‌ها، آزادی سمنان با ۲۱ امتیاز اول، براکو دامغان با ۱۹ امتیاز دوم و کیا شاهرود هم با ۱۸ امتیاز در رده سوم قرار دارند.