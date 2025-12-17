به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ معاون قضایی قوه قضاییه صبح امروز وارد ساوه شد.

نشست با کارکنان، دیدار با خانواده شهدا، نشست با مدیران صنایع، بازدید از ادارات زیر مجموعه دستگاه قضایی از مهمترین برنامه‌های معاون قوه قضاییه به ساوه خواهد بود.

حجت الاسلام مظفری با حضور در زندان ساوه، از نزدیک در جریان امور مربوط به زندانیان قرار گرفت.

او با حضور در خانواده‌ شهیدان ناصری، ضمن دیدار و تکریم خانواده مکرم این شهید از صبر و ایثار خانواده‌ ایثارگران تجلیل کرد.