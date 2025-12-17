پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه جوانی جمعیت با شعار جاجرم جوان بمان با هدف ترویج فرزندآوری و آموزش زوجهای جوان با فرایند فرزند آوری در جاجرم افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در این نمایشگاه کارشناسان حوزه بهداشت، سلامت روان، ناباروری و مشاورهای در بیست غرفه خدمات آموزشی و مشاورهای به مردم ارائه میدهند.
نمایشگاه جوانی جمعیت با هدف ترویج فرهنگ فرزندآوری و آگاهیبخشی درباره سیاستهای جمعیتی افتتاح شد.
در این نمایشگاه، برنامهها و محتوای فرهنگی با محوریت نقش خانواده، جوانی جمعیت و آیندهنگری اجتماعی در معرض دید عموم قرار گرفته و علاقهمندان میتوانند از بخشهای مختلف آن بازدید کنند.
این نمایشگاه تا ۲۸ آذرماه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ برای بازدید علاقهمندان دایر است.