به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،طاهره جاویدی دبیر همایش «فلسفه تربیت در کودکی» در مراسم افتتاحیه این برنامه در محل سالن همایش دانشکده روانشناسی فردوسی مشهد گفت: برگزاری ۶ نشست تخصصی حضوری و یک نشست تخصصی مجازی برای ارائه مقالات و یک همایش تخصصی با موضوع «گمشدگی معنا و آرمان: نقش تربیت در دوره کودکی» با حضور ۴ سخنران، از برنامه‌های این همایش دو روزه است.

او افزود: «فلسفه کودکی؛ گذشته، حال و آینده»، «مبانی فلسفی-اجتماعی تعلیم و تربیت دوره کودکی»، «فلسفه تربیت معنوی و دینی در دوران کودکی»، «تعلیم و تربیت کودکان با توجه به ویژگی‌ها و چالش‌های فلسفی عصر حاضر» از محور‌های اصلی این همایش است.

جاویدی گفت: در پایان ۳۸ مقاله برگزیده، در این همایش به صورت سخنرانی و ۹۲ مقاله نیز به صورت پوستر ارائه می‌شود.