آغازهمایش ملی «فلسفه تربیت در کودکی» در مشهد
سیزدهمین دوره همایشهای انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران با موضوع «فلسفه تربیت در کودکی» در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،طاهره جاویدی دبیر همایش «فلسفه تربیت در کودکی» در مراسم افتتاحیه این برنامه در محل سالن همایش دانشکده روانشناسی فردوسی مشهد گفت: برگزاری ۶ نشست تخصصی حضوری و یک نشست تخصصی مجازی برای ارائه مقالات و یک همایش تخصصی با موضوع «گمشدگی معنا و آرمان: نقش تربیت در دوره کودکی» با حضور ۴ سخنران، از برنامههای این همایش دو روزه است.
او افزود: «فلسفه کودکی؛ گذشته، حال و آینده»، «مبانی فلسفی-اجتماعی تعلیم و تربیت دوره کودکی»، «فلسفه تربیت معنوی و دینی در دوران کودکی»، «تعلیم و تربیت کودکان با توجه به ویژگیها و چالشهای فلسفی عصر حاضر» از محورهای اصلی این همایش است.
جاویدی گفت: در پایان ۳۸ مقاله برگزیده، در این همایش به صورت سخنرانی و ۹۲ مقاله نیز به صورت پوستر ارائه میشود.