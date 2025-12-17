پخش زنده
امروز: -
ادارهکل دامپزشکی مازندران در پی هشدار هواشناسی درباره کاهش محسوس دما و بارندگی شدید، توصیههای فوری به دامداران، مرغداران، زنبورداران و آبزیپروران استان ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پی صدور اخطاریه سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش محسوس دما و وقوع بارندگیهای شدید، ادارهکل دامپزشکی استان مازندران توصیههای فنی و ضروری را به بهرهبرداران بخش دام، طیور، زنبورداری و آبزیپروری ابلاغ کرد.
این ادارهکل از دامداران، مرغداران، آبزیپروران و زنبورداران بهویژه در مناطق کوهستانی خواست با توجه به شرایط جوی پیشرو، اقدامات فوری را برای پیشگیری از تلفات دام و طیور و کاهش خسارتهای اقتصادی در دستور کار قرار دهند.
بر اساس این توصیهها، دامداران باید از چرای دام در شرایط جوی نامساعد، بهخصوص در مناطق مرتفع، حاشیه رودخانهها و محدوده خطوط فشار قوی برق، بهطور جدی خودداری کنند. همچنین ایجاد پناهگاههای مسقف برای جلوگیری از کوران باد و تهیه بستر خشک، عایق و با ضخامت مناسب بهمنظور حفظ دمای بدن دامها ضروری است. دامپزشکی مازندران تأکید کرد هرگونه تلفات مشکوک باید بلافاصله به ادارات دامپزشکی شهرستانها یا سامانه ۱۵۱۲ گزارش شود.
برای پرورشدهندگان طیور نیز گرم و خشک نگهداشتن سالنهای پرورش بهمنظور حفظ سلامت گلهها و تداوم تولید تخممرغ، از الزامات این روزها اعلام شده است.
در بخش زنبورداری، دامپزشکی مازندران توصیه کرد برای حفظ گرمای کندوها، فضای داخلی آنها با موادی مانند روزنامه، برگ خشک درختان یا گونیهای پلاستیکی متراکم و عایقبندی شود.
همچنین به آبزیپروران توصیه شد تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود سیلاب به مزارع پرورشی را اتخاذ کنند. کاهش یا قطع غذادهی در روزهای بارانی، ابری و هنگام گلآلود شدن آب، استفاده اصولی از نمک متناسب با گونه ماهی برای کاهش استرس، بهکارگیری ترکیبات تقویتی مانند ویتامین C، جمعآوری و دفن بهداشتی تلفات و شستوشو و ضدعفونی مزارع پس از فروکش کردن بارندگی از دیگر توصیههای دامپزشکی استان است.
ادارهکل دامپزشکی مازندران از تمامی بهرهبرداران خواست در صورت نیاز به راهنماییهای بیشتر، با ادارات دامپزشکی شهرستان محل فعالیت خود در ارتباط باشند.