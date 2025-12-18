پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان گفت: مدارس ابتدایی گیلان شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل شیوع آنفلوانزا مجازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ هادی حق شناس گفت: همه مدارس ابتدایی گیلان شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل شرایط آب هوایی و شیوع آنفلوانزا تعطیل است و آموزشها از طریق فضای مجازی شاد خواهد بود.
وی همچنین با بیان اینکه مادران دارای فرزند زیر ۱۲ سال طی این مدت دور کار خواهند شد، گفت: این تعطیلیها شامل دانشگاهها و مراکز آموزشی نخواهد بود.
استاندار گیلان افزود: روز دوشنبه به دلیل شب یلدا ادارات نیز با یک ساعت تأخیر آغاز به کار خواهند کرد.