به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ هادی حق شناس گفت: همه مدارس ابتدایی گیلان شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل شرایط آب هوایی و شیوع آنفلوانزا تعطیل است و آموزش‌ها از طریق فضای مجازی شاد خواهد بود.

وی همچنین با بیان اینکه مادران دارای فرزند زیر ۱۲ سال طی این مدت دور کار خواهند شد، گفت: این تعطیلی‌ها شامل دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نخواهد بود.

استاندار گیلان افزود: روز دوشنبه به دلیل شب یلدا ادارات نیز با یک ساعت تأخیر آغاز به کار خواهند کرد.