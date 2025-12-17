مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در نشست با فعالان صنعت شوینده و بهداشتی استان قزوین، از تشکیل جلسه مشترک برای تسریع در تصویب و تأمین مواد اولیه ضروری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمود آل بویه در این نشست با اشاره به اهمیت دو ترکیب اسیدی مورد نیاز صنعت، اظهار داشت: این مواد از نظر بین‌المللی حائز اهمیت هستند و ممکن است در تولید مواد مخدر نیز مورد سوءاستفاده قرار گیرند. به همین دلیل، جلسه‌ای داخلی تشکیل و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با مدیران مربوطه برگزار کنیم تا نحوه تصویب و تأمین این مواد مشخص شود.

وی خطاب به تولیدکنندگان افزود:در حال پیگیری هستیم تا اگر پاسخ لازم از مبدأ گرفته شود، حتماً آن را به صورت بخشنامه‌ای در اختیار معاونت قرار داده و نتیجه را به شما اعلام خواهیم کرد. ممکن است این روند کمی زمان‌بر باشد، اما پیگیری می‌کنیم.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی با تأکید بر اولویت‌دهی به رفع کمبود‌های صنفی، خاطرنشان کرد:هم اکنون، معاون غذا و داروی استان و مدیرکل دارو بیشترین وقت خود را به پیگیری رفع کمبود‌ها اختصاص داده‌اند که این موضوع آن‌قدر اهمیت دارد که کار‌های دیگر را در اولویت پایین‌تری قرار می‌دهند.

معاون اجرایی سازمان غذا و دارو هم بر لزوم رعایت ضوابط و مقررات ملی در تولید و واردات این کالا‌ها تأکید کرد.

رویا مرجانیان با اشاره به چالش‌های موجود در مورد برخی محصولات موجود در بازار، اظهار داشت:ممکن است برخی کالا‌ها از مبادی غیرقانونی وارد شده یا توسط مسافران آورده شوند و در این موارد، تصمیمات جدی در حال بررسی است.

وی ادامه داد: محصولاتی که برای مصرف اولیه و عمومی استفاده می‌شوند، باید حتماً با استاندارد‌های آزمایشگاهی مطابقت داشته باشند. هر نوع قصور در رعایت مقررات، هرچند کوچک، باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

معاون اجرایی سازمان غذا و دارو همچنین از در حال نهایی شدن پروتکل اولیه خبر داد و گفت:تلاش می‌کنیم اطمینان حاصل شود که همه محصولات، به ویژه کالا‌های بهداشتی و آرایشی، مطابق با ضوابط مصوب تولید یا وارد شوند.