به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ انتخابات رییس هیات وزنه برداری استان زنجان به ریاست انوشیروانی رییس فدراسیون و با حضور محمدی پور مدیر کل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

محسن عباسی در انتخابات هیات وزنه برداری استان زنجان با کسب حداکثر آرا ۱۹ رأی از ۱۹ رأی مأخوذه توانست به مدت چهار سال سکان هدایت وزنه برداری استان را بر عهده بگیرد.

پس از رأی‌گیری مجمع، ترکیب هیئت رئیسه به شرح زیر تعیین گردید: نایب رئیس خانم زهرا کاغذچی، خزانه‌دار آقای اکبر شامی و آقای محمد کولایی به عنوان عضو هیئت رئیسه انتخاب شدند.