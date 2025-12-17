در آستانه شب یلدا ، یک باغدار سمنانی با پیوستن به پویش یلدای مهربانی سفره نیازمندان را رنگین کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، این باغدار ۴۰۰ کیلوگرم انار را به یک مرکز نیکوکاری اهدا کرد که در قالب بسته های یلئایی بین نیازمندان توزیع کند.

در حال حاضر بیش از ۱۶۰ مرکز نیکوکاری در استان فعالیت دارد و این مراکز به عنوان حلقه‌های ارتباطی میان خیران و نیازمندان خدمات گسترده‌ای ارائه می‌کنند.

مردم می‌توانند علاوه بر اهدای کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق دفاتر یازده‌گانه کمیته امداد یا مراکز نیکوکاری مستقر در مساجد و محلات تحویل دهند ، کمک‌های خود را از طریق شماره کارت ۰۴۳۸-۵۰۰۳-۹۹۷۹-۶۰۳۷ و نیز کد دستوری #۰۲۳*۸۸۷۷ واریز کنند.