رئیس اداره سنجش و امتحانات آموزش‌وپرورش کهگیلویه و بویراحمد از فراهم شدن همه تمهیدات برای برگزاری سالم، قانون‌مند و آرام امتحانات دی‌ماه دانش‌آموزان در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی‌بخش یوسفی رئیس اداره سنجش و امتحانات آموزش‌وپرورش استان با اشاره به آغاز فرآیند برگزاری امتحانات دی‌ماه گفت: در این ماه امتحانات نهایی کشوری در چهار رشته ریاضی‌فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی برگزار می شود.

یوسفی با بیان اینکه امتحانات داخلی بر اساس آیین‌نامه از دوم دی‌ماه تا پایان دی‌ماه برگزار می‌شود، افزود: برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی به دانش‌آموزان و اولیا بر عهده ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق و مدیران مدارس است.

وی درباره برگزاری کلاس‌های درس همزمان با امتحانات نوبت اول گفت: طبق مصوبه ۶۶۹ شورای عالی آموزش‌وپرورش، کلاس‌های درس در ایام امتحانات باید دایر باشد، مگر در شرایط خاص که تعطیلی مدرسه با تصویب شورای مدرسه و تأیید کمیسیون خاص شهرستان انجام شود. در این صورت، مدارس موظف‌اند حداکثر ظرف دو هفته امتحانات را برگزار کنند.

رئیس اداره سنجش و امتحانات آموزش‌وپرورش استان اضافه کرد: امسال ۶ هزار و ۴۲۹ دانش‌آموز در ۲۶ حوزه امتحانی استان در آزمون‌های دی‌ماه شرکت می‌کنند و برای برگزاری مطلوب این آزمون‌ها، جلسات توجیهی و آموزشی لازم با رؤسای مراکز آزمون و عوامل اجرایی برگزار شده است.

یوسفی افزود: تجهیز مراکز به امکانات لازم از جمله دوربین‌های مداربسته، وسایل گرمایشی متناسب با شرایط آب‌وهوایی و انتخاب عوامل اجرایی واجد صلاحیت‌های حرفه‌ای، اخلاقی و حراستی از اولویت‌های اصلی ستاد آزمون است.

وی از برگزاری دومین جلسه ستاد آزمون استان در ۲۵ آذرماه خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه این ستاد، تمامی اعضای ستاد آزمون استان تا پایان برگزاری امتحانات موظف به در دسترس بودن هستند و کلیه مرخصی‌ها و مأموریت‌های غیرضرور لغو شده است. همچنین برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده تمهیدات لازم در سطح استان و شهرستان‌ها اندیشیده شده است.