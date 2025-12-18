پخش زنده
بخشنامه ساعت کاری ادارات از اول دی سال ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردین سال ۱۴۰۵ ابلاغ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه ساعت کاری ادارات از اول دی سال ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردین سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرده است.
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تغییر ساعت کاری ادارات به همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به این شرح است:
۱- بر اساس اختیار حاصل از مقرره مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۵ هیئت محترم وزیران، به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و با هدف تأمین آسایش آحاد مردم و وقفه نداشتن در خدمترسانی، موارد زیر برای اجرا در دوره سرد سال (از اول دی ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردین سال ۱۴۰۵) در دستگاههای اجرایی به شرح زیر اعلام میشود:
تبصره ۱- بقیه ساعات کار موظفی موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم از طریق دورکاری کارکنان جبران خواهد شد.
تبصره ۲- تبعیت واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی از مفاد این بخشنامه، منوط به نظر مراجع تصمیمگیر مربوطه خواهد بود.
۲- همه دستگاههای اجرایی (به استثنای بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی) موظفند همزمان با ساعت آغاز به کار، وسایل گرمایشی و روشنایی را روشن و یک ساعت قبل از ساعت خاتمه کار (در مناطق سردسیر، همزمان با ساعت خاتمه کار) وسایل گرمایشی را و همزمان با خاتمه ساعت کاری، وسایل روشنایی را خاموش کنند. خاموش بودن همه وسایل گرمایشی و روشنایی در ساعات و ایام تعطیل، الزامی است. استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی مازاد بر تأسیسات گرمایشی ساختمانهای دولتی، از طرف کارکنان، ممنوع است.
۳- ضروری است، که مدیران و رؤسا در دستگاههای اجرایی بهگونهای برنامهریزی و نظارت کنند که با اجرای مفاد این بخشنامه، خدشهای در نحوه پاسخگویی و ادامه ارائه خدمت به مردم ایجاد نشود.
همچنین ساعت کاری بانکها از اول دی اعلام شد
شورای هماهنگی بانکها نحوه فعالیت بانکها در بازه زمانی اول دیماه ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردینماه ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای مفاد ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری بانکهای عضو شورای هماهنگی بانکها در بازه زمانی یادشده تعیین و ابلاغ شده است.
طبق این اعلام، شعب بانکها در سراسر کشور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ به مشتریان خدمات ارائه میدهند و ساعت کاری کارکنان این شعب نیز از ۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ خواهد بود.
همچنین در روزهای پنجشنبه، زمان فعالیت شعب برای مشتریان از ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و برای کارکنان از ۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ اعلام شده است.
براساس این بخشنامه، واحدهای ستادی بانکها در شهر تهران نیز در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ فعالیت خواهند داشت.
این دستورالعمل به تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ از سوی شورای هماهنگی بانکها ابلاغ شده است.