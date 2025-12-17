به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،نخستین همایش بین‌المللی «الهیات مقاومت» با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دانشگاه فردوسی به مدت دو روز درمشهد ادامه دارد.

دبیر این همایش اظهار کرد: همایش بین‌المللی «الهیات مقاومت»با هدف تبیین مبانی نظری و الهیاتی مقاومت، تقویت دیپلماسی علمی جبهه مقاومت و توسعه گفتمان علمی مقاومت در سطح دانشگاهی و بین‌المللی برگزار شده است و بستری برای تعامل و شبکه‌سازی میان نخبگان و پژوهشگران داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

دکتر عباس جوارشکیان افزود: محور‌های همایش شامل ابعاد گفتمانی و مبانی نظری الهیات مقاومت، از جمله عدالت‌خواهی، توحید، عقلانیت دینی، استکبارستیزی، حقوق بشر، تمدن نوین اسلامی و چالش‌های معاصر این حوزه است.

وی ادامه داد:در حالی که مقاومت اکنون بیش از همه با رویکرد اسلامی- شیعی در میدان مبارزه به ظهور و بروز رسیده است، اما فجایع هولناک رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی مردم مظلوم غزه، از یکسو و مقاومت شگفت‌انگیز و مومنانه آنان در مقابل این همه ظلم و جنایت از سوی دیگر، این گفتمان را به یک گفتمان فرا مذهبی و حتی فرادینی و فرا منطقه‌ای تبدیل کرده است.

جوارشکیان افزود: ابعاد الهی و ایمانی این مقاومت قهرمانانه و حیرت‌انگیز، آنچنان نافذ و بارز و جذاب است که جای هرگونه تأمل ورزی و مطالعه علمی این حرکت و نهضت را به روی بشر بحران زده معاصر که در چنگال نظام‌های امپریالیستی و استکباری جهانی اسیر است باز می‌نماید، از این رو تبیین هویت الهیاتی مقاومت چه با رویکرد اسلامی-شیعی و چه با رویکرد بین‌الادیانی بسیار ضروری است .

دبیر همایش الهیات مقاومت گفت: ابعاد الهیاتی مقاومت نه تنها به تبیین اصول اخلاقی و دینی کمک می‌کند بلکه به ایجاد یک هویت جمعی برای ملت‌های مسلمان و بلکه برای باورمندان به ادیان الهی نیز منجر می‌شود.

دبیر اجرایی همایش نیز گفت: ابلاغ پیام شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان توسط شیخ حسن البغدادی عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان، برگزاری میز‌های تخصصی توسط اندیشمندانی از کشور‌های «تونس، آفریقای جنوبی، بوسنی، لبنان، عراق، نیجریه، جمهوری چک، آمریکا، مالزی، تایلند، هند و پاکستان» و رونمایی از سه جلد کتاب در حوزه الهیات مقاومت از جمله برنامه‌هایی است که برای این همایش پیش بینی شده است.

حجت اسعدی افزود: تلاش برای ایجاد گفتمان علمی مقاومت در محیط‌های دانشگاهی و نخبگانی دنیا بر محور اندیشه‌های الهی و باور به توحید و تقویت ابعاد آکادمیک جبهه مقاومت و ترویج آن در جوامع علمی و بین‌المللی تبیین عقلانیت الهی مقاومت و مبانی نظری این رویکرد جدید الهیاتی به عرصه اجتماع و سیاست، تبیین ابعاد تحول‌آفرین و تاریخ‌ساز مقاومت در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی، طرح‌ریزی و تدوین نظری مکتب مقاومت بر پایه سه ضلع هویتی انقلاب اسلامی: عقلانیت، عدالت، معنویت، تقویت دیپلماسی علمی جبهه مقاومت و نزدیک‌نمودن دانشگاهیان این جبهه و شبکه‌سازی علمی میان نخبگان آن از اهداف برگزاری این همایش است.

محمد غفوری نژاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی نیز گفت: پروفسور «فرید اسحاق» از دانشگاه ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی ، از برجسته‌ترین متکلّمان اسلامی در حوزهٔ «الهیات رهایی‌بخش» و صاحب «نشان لوتولی»، به پاس خدمات علمی و تلاش برای برقراری عدالت، از جمله میهمانان برجسته این نشست است.