به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا ابراهیمی بازیکن جوان و کم‌بینای یزد، با اعلام کادر فنی تیم ملی فوتبال پنج‌نفره نابینایان ایران، به دومین مرحله اردوی آماده‌سازی این تیم برای حضور در بازی‌های پارا آسیایی ۲۰۲۶ ناگویای ژاپن دعوت شد.

این مرحله از اردو از ۲۶ آذر تا ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در اردوگاه بهزیستی کشور واقع در خزرآباد ساری، استان مازندران، برگزار خواهد شد. ملی‌پوشان زیر نظر جواد فلفلی، سرمربی تیم ملی، برنامه‌های فنی و تاکتیکی خود را پیگیری می‌کنند.

در این مرحله از اردو، ۲۰ ورزشکار شامل ۴ دروازه‌بان و ۱۶ بازیکن حضور دارند. محمدرضا ابراهیمی به‌عنوان یکی از بازیکنان دعوت‌شده، نماینده استان یزد در جمع ملی‌پوشان خواهد بود. حضور این فوتبالیست کم‌بینا در تیم ملی، فرصتی برای تقویت ترکیب تیم و نمایش استعداد‌های جوانان ایران در عرصه‌های بین‌المللی به شمار می‌آید.