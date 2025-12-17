به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ علیپور گفت: ماموران ایستگاه بازرسی سهل آباد شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون با بار گندم که از مبداء چابهار به مقصد سبزوار در حال حرکت بوده مشکوک شده و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از کامیون، ۱۰۳ کیلو و ۸۵۰ گرم مرفین و ۶۱ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای داخل بار گندم جاساز شده بود کشف کردند.

جانشین انتظامی خراسان جنوبی گفت: مأموران در این رابطه خودرو را توقیف و یک نفر را دستگیر کردند که به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ علیپور بر عزم جدی پلیس بر مبارزه با سوداگران مرگ و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد و به قاچاقچیان نیز هشدار داد: ماموران به صورت شبانه روزی تمامی نقاط استان را رصد و پایش می‌کنند و اجازه هرگونه بی نظمی و یا جولان به قانون شکنان را نخواهند داد.