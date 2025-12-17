به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، داود نظری سرپرست اداره حفاظت محیط زیست املش گفت: در نشست با رئیس اداره دامپزشکی شهرستان املش، موضوع همکاری‌های مشترک در زمینه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی و حیات وحش مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با محوریت کنترل بیماری‌های تب برفکی، PPR (طاعون نشخوارکنندگان کوچک) و آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان برگزار شد؛ بیماری‌هایی که به دلیل وجود چراگاه‌ها و آبشخور‌های مشترک در روستا‌های پایلوت، می‌توانند تهدیدی جدی برای سلامت دام‌ها و گونه‌های حیات وحش باشند.

در ادامه این دیدار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش از بخش‌های مختلف اداره دامپزشکی بازدید کرد و ضمن بررسی روند فعالیت‌ها، از نحوه مدیریت پسماند در این مجموعه مطلع شد.

نظری با تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی گفت: کنترل بیماری‌های مشترک و مدیریت صحیح پسماند، نه تنها به حفظ سلامت دام و حیات وحش کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در ارتقای سطح بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست ایفا خواهد کرد.