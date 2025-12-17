پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل از قرار گرفتن احداث حدود ۷۷۰ کیلومتر مسیر آنتنی در دستور کار دولت برای تکمیل کریدورهای بزرگراهی خبر داد و گفت: تعیین تکلیف کریدورها بهعنوان یک الزام قانونی و ضرورت ملی، از اولویتهای دولت چهاردهم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل، در نشست خبری نهمین نمایشگاه حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته، با اشاره به اهمیت راهبردی کریدورها اظهار کرد: تعیین تکلیف کریدورهای حملونقلی با تأکید ریاست جمهوری، وزیر راه و شهرسازی و در چارچوب سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، بهطور جدی در دستور کار دولت قرار دارد.
وی با بیان اینکه کریدورها میتوانند در آینده به یکی از منابع مهم درآمدی کشور و جایگزینی برای نفت و انرژی تبدیل شوند، افزود: کشورهای همسایه نیز بهصورت جدی در حال توسعه کریدورهای خود هستند و این موضوع اهمیت تسریع در تکمیل کریدورهای ملی را دوچندان میکند.
بازوند با اشاره به کریدور شمال ـ جنوب گفت: این کریدور شامل مسیرهای ریلی، آزادراهی و بزرگراهی از آستارا به چابهار و بندرعباس است و یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی کشور محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل با اشاره به رقابتهای منطقهای تصریح کرد: کشورهایی مانند عراق نیز با ایجاد کریدورهایی در بندر امالقصر به دنبال افزایش سهم خود در ترانزیت منطقه هستند، بنابراین کریدورها صرفاً مسیر جابهجایی کالا و مسافر نیستند، بلکه نقش مؤثری در معادلات اقتصادی و سیاسی دارند.
وی ادامه داد: در حوزه ریلی، ۹ کریدور شامل مسیرهای شمال ـ جنوب و سه کریدور شرقی ـ غربی تعریف شده است. همچنین ۱۱ کریدور بزرگراهی طراحی شده که ۶ مسیر آن شمال ـ جنوب و ۵ مسیر شرقی ـ غربی است.
بازوند با اشاره به اجرای هفت کریدور آزادراهی با مشارکت دولت و بخش خصوصی گفت: کریدور دریای خزر ـ خلیج فارس بهعنوان یکی از مهمترین کریدورها، از چالوس تا ماهشهر امتداد دارد که حدود ۵۳ درصد آن توسط بخش خصوصی در حال ساخت است.
وی افزود: چهار کریدور بزرگراهی اصلی کشور نقش کلیدی در ارتباط ایران با کشورهای همسایه دارند و تکمیل این مسیرها نیازمند احداث حدود ۷۷۰ کیلومتر مسیر آنتنی است که اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است.