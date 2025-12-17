به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تا پایان روز پنجشنبه ۲۰ آذر برابر با آخرین مهلت ثبت نام در بخش خیابانی چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مجموع ۲۴۳ اثر شامل ۳۸ اثر از تهران و ۲۰۵ اثر از سایر شهر‌های کشور به دبیرخانه این رویداد هنری ارسال شده است که کارگردانی ۴۳ نمایش را بانوان هنرمند برعهده دارند و کارگردانی ۲۰۰ اثر دیگر برعهده آقایان است.

طبق فراخوان جشنواره آثار حاضر در بخش نمایش‌های خیابانی تا ۱۵ دی اعلام خواهد شد.

چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن سال جاری برگزار می‌شود.