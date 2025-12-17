پخش زنده
دمای هوا در آذربایجانغربی به شکل محسوسی کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی گفت: با نفوذ هوای سرد از شمال و خروج ناوه تراز میانی جو، امشب دمای کمینه در بیشتر نقاط استان بهطور محسوس کاهش خواهد یافت.
یاسر اشتاد افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی، تا ظهر امروز چهارشنبه ۲۶ آذر احتمال بارشهای خفیف و پراکنده برف و باران و وزش باد گاهی نسبتاً شدید در برخی نقاط جنوبی و تا حدودی مرکزی استان وجود دارد.
اشتاد اظهارکرد: از بعد از ظهر امروز با خروج محور ناوه و توقف ناپایداریهای جوی، کاهش ابرناکی و نفوذ زبانه پرفشار و ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی، افت محسوس دماهای کمینه در بیشتر نقاط استان پیشبینی میشود.
وی گفت: از فردا پنجشنبه ۲۷ آذر با خروج کامل ناوه و حاکمیت الگوی پرارتفاع بر سطح استان، جوی آرام همراه با مه صبحگاهی حاکم خواهد بود و با توجه به فرارفت ناچیز دمایی در تراز ۸۵۰ میلیباری، تغییرات دمایی محسوسی رخ نخواهد داد و سرمای هوا همچنان تداوم خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی استان افزود: بارش برف از شهرستان پیرانشهر تاکنون با ارتفاع چهار سانتیمتر گزارش شده است.
اشتاد اضافه کرد: از هفته آینده و با کاهش سرعت وزش باد و تداوم پایداری، غلظت آلایندههای جوی بهطور تدریجی افزایش خواهد یافت و شهروندان باید برای کاهش اثرات ناشی از آلودگی هوا و سرمای هوا مراقبتهای لازم را رعایت کنند.