معاون برنامهریزی و توسعه منابع و سخنگوی وزارت آموزشوپرورش گفت: برای نخستینبار در تاریخ آموزشوپرورش، ۴۰ عنوان پرداختی بهصورت منظم و ماهانه و همزمان با حقوق انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی فرهادی در گردهمایی رؤسای ادارات فناوری اطلاعات آموزشوپرورش کشور، با گرامیداشت یاد شهدا و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، اظهار کرد: اگر منصفانه نگاه کنیم، باید به وجود رهبر معظم انقلاب بهعنوان یکی از برجستهترین حکمرانان تاریخ جمهوری اسلامی ایران و ایران کهن افتخار کنیم.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش با ارائه گزارشی از وضعیت مالی این وزارتخانه در ابتدای شروع مسئولیت خود گفت: پیش از ورود به این مسئولیت، تصور من این بود که آموزشوپرورش مورد کممهری و کمتوجهی سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، اما پس از حضور در این جایگاه متوجه شدم که ۹۹ درصد مسئله، خودِ آموزشوپرورش بوده است.
وی تأکید کرد: ما ابتدا باید بدانیم کجا ایستادهایم، چه میخواهیم و مقصد ما کجاست. بدون این شناخت، هیچ مطالبهای به نتیجه نمیرسد.
تصویر نگرانکننده آموزشوپرورش در شهریور ۱۴۰۲
فرهادی با تشریح وضعیت آموزشوپرورش در شهریور ۱۴۰۲ اظهار کرد: در آن مقطع، ۵۷۲ هزار معلم نسبت به رتبهبندی خود معترض بودند؛ یعنی نزدیک به ۸۰ درصد فرهنگیان، در حالی که حدود ۴۵ تا ۴۶ هزار میلیارد تومان برای رتبهبندی هزینه شده بود.
وی افزود: پاداش پایان خدمت بازنشستگان سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و بخشی از سال ۱۴۰۰، به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد تومان پرداخت نشده بود. هزینه برونسپاری هنرستانها ۱۲ سال پرداخت نشده بود. هزینه فوت و ازدواج تا ۹ سال معوق مانده بود. هزینه نوبت دوم مدیران تا ۳ یا ۴ سال پرداخت نشده بود. اضافهتدریس همکاران شاغل و بازنشسته تا ۹ ماه پرداخت نشده بود و حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی وجود داشت.
مشکلات جدی زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات
سخنگوی وزارت آموزشوپرورش با اشاره به وضعیت زیرساختهای فناوری اطلاعات در آن زمان گفت: در حوزه فناوری، مشکلات متعددی وجود داشت؛ از نبود مرکز عملیات امنیت (SOC) گرفته تا وضعیت نامناسب ذخیرهسازها، سرورها و فرسودگی سوئیچها.
کمبود شدید نیروی انسانی و کلاسهای بدون معلم
فرهادی ادامه داد: در آن مقطع، حدود ۲۰۳ هزار معلم کمبود داشتیم و تا پایان مهر ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار کلاس درس بدون معلم بود. تازه در اواخر مهر و اوایل آبان کلاسها به حداقل ثبات رسیدند. وضعیت نیروهای خرید خدمات نیز نامشخص بود.
تحول در پرداختها؛ ۴۰ عنوان پرداختی بهروز شد
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش با اشاره به اقدامات انجامشده گفت: امروز، برای نخستینبار در تاریخ آموزشوپرورش، ۴۰ عنوان پرداختی بهصورت منظم و ماهانه و همزمان با حقوق انجام میشود. این کار سادهای نبود و با حمایت وزیر آموزشوپرورش و تلاش همکاران بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات محقق شد.
پرداخت بهموقع اضافهتدریس و حقالتدریس
فرهادی گفت: امروز اضافهتدریس معلمان در پایان هر ماه پرداخت میشود؛ اتفاقی که حتی پیش از انقلاب نیز سابقه نداشته است. همچنین حقالتدریس مهرماه در همان ماه مهر پرداخت شد، در حالی که در گذشته ابلاغ موظفها تا اسفندماه به طول میانجامید. وقتی نظم درونی آموزشوپرورش دچار اشکال باشد، نمیتوان از سازمان برنامه و بودجه انتظار حمایت داشت. آنها منابع را به دستگاهی میدهند که برنامه، نظم و شفافیت داشته باشد.
انتخاب مدیر شایسته؛ خلاصه علم مدیریت
سخنگوی وزارت آموزشوپرورش با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح گفت: اگر بخواهم مدیریت را در یک جمله خلاصه کنم، میگویم انتخاب فرد شایسته. اگر مدیر درست انتخاب شود، بقیه مسیر را بلد است و اجرا میکند.
فرهادی تصریح کرد: امروز، یکی از بهترین دورههای تعامل و همافزایی میان وزارت آموزشوپرورش و نهادهای تنظیمگر را تجربه میکنیم و هیچ تصمیمی بدون هماهنگی دوطرفه اتخاذ نمیشود.
پرداخت ۶ همت مزایای جانبی معلمان برای نخستینبار
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش گفت: در سال ۱۴۰۳، برای نخستینبار حدود ۶ هزار میلیارد تومان مزایای جانبی به معلمان پرداخت شد؛ در حالی که این رقم اصلاً در بودجه پیشبینی نشده بود.
وی افزود: این اقدام نشاندهنده اعتماد نهادهای تصمیمگیر به آموزشوپرورش است. مزایایی مانند پرداختهای هفته معلم، آغاز سال تحصیلی و «سپاسکارت معلم» از جمله نتایج این اعتماد بود.
تثبیت مزایای جانبی در بودجه ۱۴۰۴
فرهادی خاطرنشان کرد: این مزایا در بودجه سال ۱۴۰۴ تثبیت شده و رقمی حتی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برای آن پیشبینی شده است؛ اتفاقی که برای نخستینبار در ساختار بودجه آموزشوپرورش رخ داده و نشاندهنده بازگشت اعتماد و نظم به این وزارتخانه است.
