به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ عمده بارش ها طی امروز در مناطق جنوب، جنوب شرق، شرق و مرکز استان خواهد بود. هر چند طی فردا پنجشنبه از شدت بارش ها کاسته خواهد شد اما در برخی از ساعات بارش برف در مناطق مختلف استان پیش بینی می شود. همچنین بارش ها در طی روز جمعه تداوم خواهد یافت، عمده بارش ها در این روز در نیمه جنوب استان بصورت بارش برف پیش بینی می شود.

در طی این مدت بارش برف و در مناطق گرمتر باران و برف، کاهش دید افقی به دلیل پدیده مه، بویژه در مناطق کوهستانی و گاهی وزش باد و کولاک برف و همچنین احتمال یخ زدگی موجب اختلال تردد در معابر عمومی و جاده ها، بویژه جاده های کوهستانی خواهد شد. لذا هشدار نارنجی شماره 9 اداره کل هواشناسی استان به دلیل مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه صادر شده است و تا روز جمعه اعتبار دارد.

از لحاظ دمایی بررسی ها نشان می دهد علاوه بر کاهش دمای هوا در طی فعالیت این سامانه، با عبور سامانه دمای هوا از جمعه شب و طی روزهای ابتدای هفته آینده بطور محسوس تری کاهش خواهد یافت که می تواند منجر به یخبندان در اغلب مناطق استان شود.