همزمان با روز شهیدان بحرین، نشست بررسی ابعاد حمایت‌های سیاسی و نظامی حکومت انگلیس از هیئت حاکمه بحرین و معیار دوگانه حکومت‌های غربی درباره مسائل حقوق بشر، دموکراسی و آزادی‌های مدنی با حضور فعالان مدنی و آزادی خواهان بحرینی در لندن برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، نشست گرامیداشت روز شهیدان بحرین، با حضور شماری از فعالان مدنی، آزادیخواهان بحرین و خبرنگاران در مرکز ملی خبرنگاری انگلیس برگزار شد.

سعید الشهابی رئیس اندیشکده ابرار در لندن گفت: همه ملت‌ها روز‌های تاریخی دارند که یاد قهرمانان آزادی و استقلال میهن شان را گرامی می‌دارند. در ۱۷ دسامبر سال ۱۹۹۴ میلادی، رژیم بحرین، دور جدید کشتار مردم آزادیخواه را آغاز کرد. مردم بحرین از همان زمان، به منظور مبارزه با ستمگران حاکم، به خیابان‌های می‌آیند و برغم سرکوب و کشتار‌های رژیم این کشور، این نهضت آزادیخواهانه ادامه دارد.

جلال فیروز، فعال سیاسی، استاد دانشگاه و نماینده پیشین و سلب تابعیت شده مردم بحرین در این نشست در سخنانی تاکید کرد نهضت مردم بحرین برای آزادی، عدالت و دموکراسی، اکنون همه گیر شده است.

سخنرانان این مراسم، حمایت دولت انگلیس از حکومت بحرین را به شدت محکوم و آن مصداق بارز استاندارد دوگانه حکومت‌های غربی توصیف کردند.

خانم جوزی ثام فعال سیاسی در انگلیس گفت: حمایت بریتانیا از رژیم بحرین، یعنی دیکتاتوری آل خلیفه، تاریخی است و هنوز هم ادامه دارد.

وی افزود: از ابتدای قرن بیستم، حمایت بریتانیا از رژیم‌های سرکوبگر و ستمگر، به صورت مالی، دیپلماتیک، نظامی و رسانه‌ای ادامه داشته است با این که موارد نقض گسترده دموکراسی و حقوق بشر در این کشورها، مستند شده و به اطلاع دولت بریتانیا نیز رسیده است.

سخنرانان در این نشست تاکید کردند علاوه بر دولت، خاندان سلطنتی و نمایندگان مجلس انگلیس هم از حکومت بحرین پول و امکانات می‌گیرند و در ازای آن از رژیم آل خلیفه حمایت می‌کنند. تا حکومت استبدادی در بحرین ادامه یابد، اما تاریخ نشان می‌دهد که سرکوب مردم، چه در بحرین و چه در فلسطین، آزادی طلبی و عدالت خواهی را ازبین می‌برد.

به گفته سخنرانان در نشست روز شهیدان بحرین، حمایت انگلیس از حکومت بحرین، چه در سطح دولت و چه در سطح خاندان سلطنتی و چه در سطح سیاستمداران و رسانه‌های انگلیسی کماکان ادامه دارد و همزمان سرکوب عدالت طلبان و دموکراسی خواهان در بحرین نیز تشدید می‌شود.