رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گفت: برای بازسازی و نوسازی کامل ۳۱۴ ایستگاه تحقیقاتی این سازمان در سراسر کشور به اعتباری بالغ بر چهار تا پنج هزار میلیارد تومان نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا گل‌محمدی به مناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری به فرسودگی گسترده زیرساخت‌های پژوهشی بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: این ایستگاه‌ها نقطه اتصال اصلی میان تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی هستند و تقریباً تمامی آنها به بازبینی و نوسازی اساسی نیاز دارند.

وی افزود: طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زیرساخت‌های تحقیقاتی انجام نشده است و با این وجود، سازمان تات در سال جاری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه زیرساخت‌های پژوهشی سرمایه‌گذاری کرده است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گفت: بخشی از این سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی از محل اعتبارات تملک دارایی و بخشی دیگر از محل صرفه‌جویی در مراکز و مؤسسات تحقیقاتی تامین شده است.

گل محمدی افزود: پیش بینی می شود تا پایان امسال نیز ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر برای توسعه زیرساخت‌ها، خرید ادوات کشاورزی، ناوگان حمل‌ونقل، تجهیز آزمایشگاه‌ها و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی اختصاص یابد.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت منابع محدود گفت: ناگزیر به اولویت‌بندی ایستگاه‌های تحقیقاتی هستیم و برخی ایستگاه‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در آنها وجود ندارد در برنامه فروش قرار گرفته‌اند تا از محل فروش این دارایی‌ها، بخشی از هزینه نوسازی سایر زیرساخت‌های تحقیقاتی تامین شود.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی توسعه سرمایه انسانی را یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سرمایه‌گذاری در پژوهش دانست و گفت: سازمان تات از متخصصان ارشد و پژوهشگران توانمند برخوردار است و تلاش می‌کنیم این سرمایه انسانی را تقویت کنیم، چرا که نیروی انسانی متخصص، محور اصلی حل چالش‌های بخش کشاورزی است.

گل‌محمدی افزود: از امسال، دستاورد‌های پژوهشی در قالب مزارع الگویی و مزارع توسعه دانش‌بنیان به میدان عمل آمده تا کشاورزان به‌صورت عینی نتایج تحقیقات را مشاهده کنند.

وی گفت: با این حال، با توجه به این که عمده کشاورزان کشور دارای اراضی کمتر از پنج هکتار هستند، اجرای فناوری‌های نوین مانند روش‌های نوین آبیاری و استفاده از ادوات مدرن کاشت و برداشت، نیازمند حمایت‌های مالی و تسهیلات گسترده است که امیدواریم با حمایت دولت این نیاز تامین شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی با در مورد اعتبارات یشنهاد شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: در این لایحه، رشد اعتباری متعارف حوزه پژوهش برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نظر گرفته شده است، اما ما به‌دنبال ایجاد یک ردیف اعتباری مستقل برای رونوشت منابع ژنتیکی بخش کشاورزی و منابع طبیعی هستیم.

وی با بیان اینکه حداقل اعتبار مورد نیاز برای تهیه رونوشت منابع ژنتیکی کشور حدود پنج هزار میلیارد تومان است افزود: تهیه رونوشت از منابع ژنتیکی بخش کشاورزی کشور موضوعی راهبردی است که با توجه به دغدغه‌های مطرح‌شده در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اهمیت آن بیش از پیش آشکار شده است.

گل‌محمدی گفت: در همین راستا، رایزنی‌ها با دولت و نمایندگان مجلس برای ایجاد این ردیف اعتباری مستقل در بودجه سال ۱۴۰۵ در حال انجام است.