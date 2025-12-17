به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، خواجه‌رضایی، با تشریح نتایج نشست شورای مسکن شهرستان خاتم اظهار کرد: این نشست با تمرکز بر مسائل شورای مسکن و موضوعات مدیریتی حوزه مسکن برگزار شد و مهم‌ترین محور آن، تکمیل خدمات زیربنایی به‌ویژه شبکه برق پروژه‌های نهضت ملی مسکن بود.

وی افزود: در این نشست مقرر شد تکمیل شبکه برق پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهرستان خاتم در آینده نزدیک انجام شود و پیگیری‌های لازم از سوی مرکز استان یزد و شرکت توزیع برق برای تسریع در اجرای این مصوبه صورت گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند اجرا، گفت: آماده‌سازی اراضی و اجرای فاز‌های بعدی نهضت ملی مسکن در شهرستان خاتم نیز در دستور کار قرار دارد و این موضوعات از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیری خواهد شد.

خواجه‌رضایی همچنین به موضوع تأمین مسکن اقشار تحت پوشش نهاد‌های حمایتی اشاره کرد و افزود: تأمین زمین مورد نیاز مددجویان بهزیستی و کمیته امداد توسط راه و شهرسازی انجام می‌شود و با همکاری بنیاد مسکن، اقدامات اجرایی این بخش در شهرستان خاتم پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: در برخی پروژه‌های مسکونی شهرستان، عملیات ساخت تا مرحله اسکلت توسط بنیاد مسکن انجام شده و ادامه روند ساخت به متقاضیان واگذار شده است. در این راستا، با همکاری فرمانداری و شناسایی افراد واجد شرایط در دهک‌های هدف، تسهیلات و حمایت‌های لازم برای تکمیل واحد‌ها ارائه می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد در پایان تأکید کرد: مدیریت شهرستان خاتم با جدیت پیگیر تکمیل پروژه‌های مسکن است و مجموعه راه و شهرسازی نیز با به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها، تسریع در تکمیل و تحویل واحد‌ها و فراهم شدن زمینه اسکان متقاضیان را دنبال خواهد کرد.