مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد از قرار گرفتن تکمیل شبکه برق پروژههای نهضت ملی مسکن شهرستان خاتم در اولویت اجرایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، خواجهرضایی، با تشریح نتایج نشست شورای مسکن شهرستان خاتم اظهار کرد: این نشست با تمرکز بر مسائل شورای مسکن و موضوعات مدیریتی حوزه مسکن برگزار شد و مهمترین محور آن، تکمیل خدمات زیربنایی بهویژه شبکه برق پروژههای نهضت ملی مسکن بود.
وی افزود: در این نشست مقرر شد تکمیل شبکه برق پروژههای نهضت ملی مسکن شهرستان خاتم در آینده نزدیک انجام شود و پیگیریهای لازم از سوی مرکز استان یزد و شرکت توزیع برق برای تسریع در اجرای این مصوبه صورت گیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با تأکید بر ضرورت شتاببخشی به روند اجرا، گفت: آمادهسازی اراضی و اجرای فازهای بعدی نهضت ملی مسکن در شهرستان خاتم نیز در دستور کار قرار دارد و این موضوعات از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیری خواهد شد.
خواجهرضایی همچنین به موضوع تأمین مسکن اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی اشاره کرد و افزود: تأمین زمین مورد نیاز مددجویان بهزیستی و کمیته امداد توسط راه و شهرسازی انجام میشود و با همکاری بنیاد مسکن، اقدامات اجرایی این بخش در شهرستان خاتم پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: در برخی پروژههای مسکونی شهرستان، عملیات ساخت تا مرحله اسکلت توسط بنیاد مسکن انجام شده و ادامه روند ساخت به متقاضیان واگذار شده است. در این راستا، با همکاری فرمانداری و شناسایی افراد واجد شرایط در دهکهای هدف، تسهیلات و حمایتهای لازم برای تکمیل واحدها ارائه میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد در پایان تأکید کرد: مدیریت شهرستان خاتم با جدیت پیگیر تکمیل پروژههای مسکن است و مجموعه راه و شهرسازی نیز با بهکارگیری همه ظرفیتها، تسریع در تکمیل و تحویل واحدها و فراهم شدن زمینه اسکان متقاضیان را دنبال خواهد کرد.