به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کارشناس هواشناسی دقایقی قبل در ارتباط تصویری با کانال خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، گفت: سامانه سرد و بارشی تا اوایل صبح جمعه ۲۸ آذر در استان فعال است و در این مدت در جلگه باران و در ارتفاعات و دامنه ها برف می بارد.

توضیحات بیشتر یوسف شجاعی را می‌بینید.

همچنین می‌توانید برای اطلاع از خبر‌های استان به کانال خبرگزاری صدا و سیمای گیلان در سروش به نشانی iribnews_guilan@ بپیوندید.