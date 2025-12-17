پخش زنده
اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: سامانه هوای سرد و بارشی تا صبح جمعه در گیلان فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کارشناس هواشناسی دقایقی قبل در ارتباط تصویری با کانال خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، گفت: سامانه سرد و بارشی تا اوایل صبح جمعه ۲۸ آذر در استان فعال است و در این مدت در جلگه باران و در ارتفاعات و دامنه ها برف می بارد.
توضیحات بیشتر یوسف شجاعی را میبینید.
