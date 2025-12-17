پخش زنده
پرونده ثبت جهانی روستای کویری مصر در استان اصفهان کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به بازدید کارشناسان این معاونت بهمنظور ارزیابی و تهیه پرونده ثبت جهانی روستای کویر مصر گفت: هدف از این بازدید، مستندسازی دقیق و تهیه پروندهای قوی برای ثبت جهانی این روستای تاریخی است.
داوود آبیان به داستان شکلگیری روستای مصر که حدود یک قرن پیش رخداده است اشاره کرد و افزود: گروه کارشناسی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از ظرفیتها و قابلیتهای منحصربهفرد روستای مصر بازدید کردهاند.
وی ادامه داد : ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی روستای مصر، آن را به یکی از مقاصد کلیدی گردشگری استان اصفهان تبدیل کرده است که نیازمند توجه ویژه در سطح ملی و بینالمللی است.
روستای کویری مصر، از توابع شهرستان خور و بیابانک داستان اصفهان است. این روستا در دشت کویر ایران و در ۴۵ کیلومتری شرق جندق و ۶۰ کیلومتری شمال خور قرار دارد. این کویر که یکی از جذابترین و باشکوهترین نقاط توریستی و طبیعی ایران بهشمار میرود سالانه میزبان تعداد زیادی از گردشگران و کویرنوردان داخلی و خارجی است.