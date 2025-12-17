پخش زنده
دانشجویان سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان اردبیل و منتخیبن مسابقات مناظره دانشجویی و ارائه سه دقیقهای (سدید) و منتخبین طرحهای ملی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به تجربههای موفق جهانی در حوزه فرهنگ کار و تعهد اجتماعی، تأکید کرد: اگر میخواهیم در عرصه اقتصاد، علم و فناوری پیشرو باشیم، باید از اصلاح فرهنگ آغاز کنیم و احساس تعلق به کشور را در همه سطوح تقویت کنیم؛ مسیری که جهاددانشگاهی میتواند در آن نقشآفرین و پیشتاز باشد.
وی، به نقش جهاددانشگاهی و دانشجویان در این مسیر اشاره و خاطرنشان کرد: آینده ایران با علم، فرهنگ، مدیریت فاخر و اعتماد به جوانان ساخته میشود و اگر این عناصر بهدرستی کنار هم قرار گیرند، کشور نهتنها از تهدیدها عبور خواهد کرد، بلکه به الگویی الهامبخش در جهان تبدیل میشود.
عاملی، با اشاره به مفهوم «جهاد» در عنوان جهاددانشگاهی، بیان کرد: واژه جهاد نشان میدهد که کار، کار عادی نیست. امروز جهاد صرفاً به معنای جنگ نظامی نیست، بلکه مفهومی وسیع دارد و ناظر به تلاشی فراتر از روال معمول است به همین خاطر جهاددانشگاهی باید بهگونهای برنامهریزی کند که نقش مؤثری در تعیین جایگاه آینده ایران در حوزههایی، چون علوم پیشرفته، فناوریهای نو و دانشهای راهبردی ایفا کند.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل، با تأکید بر لزوم جهتدهی فعالیتها به موضوعات راهبردی و آیندهساز و نقش محوری جهاددانشگاهی و دانشجویان در عبور کشور از چالشها افزود: آینده ایران در گرو پیوند علم، فرهنگ و مدیریت فاخر، با اعتماد واقعی به نسل جوان است؛ مسیری که میتواند کشور را از تهدیدها عبور داده و به الگویی الهامبخش در جهان تبدیل کند. امروز کشور بیش از هر زمان دیگر به استعدادهای ایرانی نیاز دارد و ثروت پایدار کشور تنها در نفت نیست؛ بلکه در ایده، علم و تبدیل دانش به ثروت نهفته است.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی میتواند حلقه واسط مؤثر میان ایدههای دانشگاهی و نیازهای واقعی صنعت باشد گفت: در حال حاضر پیوند دانشگاه و صنعت ضرورت دارد تا دانشجویان از نزدیک این دستاوردها را ببینند. مشاهده میدانی صنایع راهبردی، انگیزه میآفریند و نشان میدهد جمهوری اسلامی در عرصه علم و فناوری چه مسیر بلندی را طی کرده است.
حسام رسولی، با قدردانی از حمایتها و نگاه پدرانه ایشان، به معرفی ظرفیتها و دستاوردهای این مجموعه دانشجویی پرداخت و با تشریح ظرفیتها و افتخارات سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، این مجموعه را خاستگاه استعدادهای ناب علمی، فرهنگی و اجتماعی استان دانست و بر نقشآفرینی مؤثر دانشجویان در عرصههای ملی تأکید کرد.
رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل با اشاره به افتخارات ملی اعضای این مجموعه گفت: تعدادی از دانشجویان حاضر از برگزیدگان کشوری هستند
در پایان این نشست صمیمی از امیرحسین بهزاد، دانشجوی برگزیده طرح «ارائه سهدقیقهای سدید» آرزو جعفری، دانشجوی دریافت تندیس فداکاری خانم سعیده وفاخواه و خانم رعنا بکروی کارشناسان برتر کشوری از بانک خون بند ناف رویان در اردبیل تجلیل شد؛ و از پوستر هفتمین دوره طرح ملی فصل سخن اردبیل با معرفی تالیفی از آیت الله عاملی رونمایی شد.