مدیرعامل هلدینگ پارسیان در آیین رونمایی از کتابچه نیازمندیهای فناورانه، نوآورانه و دانشبنیان، از رویکرد نظاممند این هلدینگ در شناسایی و تجمیع نیازهای فناورانه صنعت نفت و گاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از گروه گسترش نفت و گاز پارسیان؛ «جعفر هاشمی» با اشاره به پیشگام بودن این مجموعه در حوزه نوآوری گفت: مراکز این مجموعه از نخستین شرکتهایی بودند که کارگروههای نوآوری را شکل دادند و برای ایجاد همافزایی، کارگروه مشترک نوآوری حدود یکونیم سال پیش تشکیل شد.
وی استقرار زیستبوم دانشبنیان را یکی از راهبردهای اصلی این صنعت دانست و افزود: در یک سال گذشته نیازهای واقعی صنعت با مشارکت مجموعههای مختلف شناسایی شد و خروجی این فرآیند، تدوین کتابچهای است که امروز رونمایی میشود.
مدیرعامل هلدینگ پارسیان بیان کرد: با برنامهریزی دقیق میتوان از ظرفیت دانشگاهها در حوزه طراحی فناوری، بومیسازی تجهیزات پیشرفته و دستیابی به فناوریهای کلیدی استفاده کرد و از انجام فعالیتهای موازی در شرکتهای زیرمجموعه جلوگیری کرد.
«این کتابچه و پورتال فناورانه، بستری برای تعامل شرکتهای دانشبنیان، فناوران و مراکز علمی با شرکتهای زیرمجموعه در مسیر تحقق اقتصاد دانشبنیان و نظام جامع حل مسئله فراهم میکند.»
آیین رونمایی از کتابچه نیازمندیهای فناورانه، نوآورانه و دانشبنیان هلدینگ گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیران صنعت، نمایندگان دانشگاهها و مراکز علمی کشور برگزار شد.