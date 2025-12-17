رئیس شرکت گاز دزفول گفت: گازرسانی به شهرک گلخانه‌ای این شهرستان به طول ۵.۲ کیلومتر در مراحل پایانی است و به زودی با نصب ایستگاه، تکمیل می‌شود.

گازرسانی به شهرک گلخانه‌ای دزفول در آستانه تکمیل و بهره برداری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمهدی صادقی نساج در جریان بازدید مدیرکل شرکت گاز خوزستان و مسئولان دزفول از طرح گازرسانی به شهرک گلخانه‌ای اظهار داشت: برای اجرای شبکه داخلی مجتمع شهرک گلخانه‌ای نیز هماهنگی‌های لازم در نشستی در شهرک گلخانه‌ای انجام و مقرر شد به زودی اجرای شبکه داخلی گاز این شهرک با همکاری این نهاد‌ها و مساعدت شرکت گاز خوزستان انجام و گلخانه‌های شهرک گلخانه‌ای گازسوز شوند.

وی افزود: این طرح با اعتباری افزون بر ۸۵ میلیارد ریال شامل پنج هزار و ۲۰۰ متر خط تغذیه گازرسانی به شهرک گلخانه‌ای دزفول و مجتمع صنعتی شماره چهار با پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و با مشارکت جهاد کشاورزی و شهرک‌های صنعتی توسط شرکت گاز خوزستان و مساعدت‌های اداره راه و شهرسازی از خردادماه ۱۴۰۴ آغاز شده است.

صادقی نساج به بازدید از ساختمان اداره گاز چغامیش نیز اشاره و تصریح کرد: این طرح با هدف توسعه شبکه گاز در شهر جندی‌شاپور و پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس شرکت گاز دزفول بیان داشت: ساختمان اداره گاز چغامیش با زیربنای ۳۳۰ مترمربع در حال ساخت است و به ۲۳ روستای بخش و ۶ هزار مشترک خدمات‌رسانی خواهد کرد.

وی همچنین در جریان بازدید از روند ساخت ساختمان اداره گاز شهر چغامیش گفت: تاکنون ۲۰۰ میلیارد ریال برای ساخت ساختمان اداره گاز چغامیش هزینه شده و با توجه به اهمیتی که اداره گاز خوزستان برای تکریم ارباب رجوع قائل است قرار است اداره گاز در تمامی شهر‌های اقماری دزفول احداث شود.

صادقی نساج ادامه داد: ساختمان اداره گاز شهر چغامیش تا قبل از عید و ساختمان اداره گاز شهر شمس آباد با ۳۳۰ مترمربع زیربنا سال آینده بهره برداری خواهند شد.

وی بیان کرد: اداره گاز شهر شمس آباد نیز ۱۴ روستا و افزون بر ۶ هزار مشترک را زیر پوشش دارد.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان همراه با نماینده و مسوولان دزفول در دیدار مردمی با اهالی کوی پیام نور در جریان مشکلات منطقه قرار گرفتند.