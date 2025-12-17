جاده قیر به جهرم به دلیل فرونشست زمین بسته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرماندار قیروکارزین گفت: به‌علت فرونشست زمین و تخریب جاده و خطر سقوط خودرو، مسیر ارتباطی شهر قیر _ جهرم در کیلومتر ۳ بعد از پلیس راه قیر از امروز چهارشنبه ۲۶ آذر تا اطلاع ثانوی مسدود است.

بهلولی قشقایی افزود: شهروندان از تردد در این جاده خودداری و از مسیر‌های جایگزین امام شهر به کارزین و بالعکس استفاده کنند.

فرماندار قیروکارزین گفت: هم اکنون راهداران و ستاد بحران شهرستان مشغول اصلاح و ترمیم جاده هستند.