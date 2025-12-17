پخش زنده
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان مواد و ساخت پیشرفته گفت: سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته تصویب نهایی شده و منتظر تایید نهایی رئیس جمهور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید ضرغامی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان مواد و ساخت پیشرفته در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ۲۰۲۶ در دانشگاه تهران، گفت: پس از ده سال تحقیق و تلاش بیوقفه، سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته تصویب نهایی شد و منتظر تایید نهایی رئیسجمهور است.
ضرغامی افزود: این اقدام حیاتی، کلید طلایی برای جهش بزرگ در فناوری، صنایع و پژوهشهای کشور محسوب میشود.
وی گفت : فعالان و متخصصان این حوزه، خواستار ابلاغ سریع این سند و بهرهبرداری از فرصت هستند.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان مواد و ساخت پیشرفتی همچنین خاطرنشان کرد: فناوری هوش مصنوعی، همچون مواد و ساخت پیشرفته، جایگاهی بیبدیل در آینده علم و صنعت دارد و همه استادان ، دانشجویان و فعالان صنعت میتوانند در تبیین و توسعه این حوزه مهم نقشآفرینی کنند.