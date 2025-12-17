پخش زنده
از اقدام فداکارانه نجاتگر هلال احمر شهرستان کرخه در نجات جان اعضای یک خانواده تقدیر شد. با حضور ریاست محترم هلال احمر شهرستان کرخه جناب آقای سید عباس گرگین نسب قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پی واژگونی خودروی یک خانواده در کانال آب کنار جاده، عدنان خاک جسته از امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان کرخه با حضور بهموقع و انجام اقدامات سریع امدادی، موفق شد جان سه سرنشین خودرو را نجات دهد و با انجام عملیات احیا، کودکی را که در آستانه مرگ قرار داشت، به زندگی بازگرداند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کرخه، با تقدیر از تلاشها و اقدام شجاعانه عدنان خاک جسته، نجاتگر و مربی جمعیت هلال احمر گفت: این اقدام انساندوستانه، روحیه ایثار، تعهد و آمادگی نجاتگران هلال احمر است و نمونهای ارزشمند از خدمت صادقانه به مردم میباشد.