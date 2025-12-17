به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پی واژگونی خودروی یک خانواده در کانال آب کنار جاده، عدنان خاک جسته از امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان کرخه با حضور به‌موقع و انجام اقدامات سریع امدادی، موفق شد جان سه سرنشین خودرو را نجات دهد و با انجام عملیات احیا، کودکی را که در آستانه مرگ قرار داشت، به زندگی بازگرداند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کرخه، با تقدیر از تلاش‌ها و اقدام شجاعانه عدنان خاک جسته، نجاتگر و مربی جمعیت هلال احمر گفت: این اقدام انسان‌دوستانه، روحیه ایثار، تعهد و آمادگی نجاتگران هلال احمر است و نمونه‌ای ارزشمند از خدمت صادقانه به مردم می‌باشد.