به گزارشسعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ارتباط زنده تلویزیونی با شبکه خبر اعلام کرد: با ورود توده هوای سرد، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء روندی افزایشی داشته و روز گذشته، ۲۵ آذر، به حدود ۶۱۵ میلیون مترمکعب رسید که معادل نزدیک به ۷۲ درصد از کل گاز تولیدی کشور است.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء تا پایان هفته ممکن است به ۶۵۰ میلیون مترمکعب برسد و در صورت تداوم هوای سرد، این رقم احتمالاً به ۶۸۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت که نزدیک به ۸۰ درصد کل گاز تولیدی کشور را شامل می‌شود. در این شرایط، سایر بخش‌ها نیز لازم است اقدامات مدیریت مصرف را اجرایی کنند.



توکلی در خصوص پایش مصرف در دستگاه‌های دولتی گفت: بازدید‌ها و پایش دقیق این دستگاه‌ها در دستور کار است و مصرف‌کنندگان پرمصرف در پله سوم و چهارم قرار می‌گیرند و قیمت گاز آنها افزایش خواهد یافت.



وی در پایان تأکید کرد: بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء می‌توانند با تنظیم دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد، مصرف گاز خود را مدیریت کنند و به پایداری شبکه کمک کنند.