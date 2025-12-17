پخش زنده
توکلی با اشاره به ورود هوای سرد گفت: مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء نزدیک به ۷۲ درصد کل تولید کشور است و احتمالاً تا پایان هفته به ۶۸۰ میلیون مترمکعب افزایش مییابد.
وی افزود: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء تا پایان هفته ممکن است به ۶۵۰ میلیون مترمکعب برسد و در صورت تداوم هوای سرد، این رقم احتمالاً به ۶۸۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت که نزدیک به ۸۰ درصد کل گاز تولیدی کشور را شامل میشود. در این شرایط، سایر بخشها نیز لازم است اقدامات مدیریت مصرف را اجرایی کنند.
توکلی در خصوص پایش مصرف در دستگاههای دولتی گفت: بازدیدها و پایش دقیق این دستگاهها در دستور کار است و مصرفکنندگان پرمصرف در پله سوم و چهارم قرار میگیرند و قیمت گاز آنها افزایش خواهد یافت.
وی در پایان تأکید کرد: بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء میتوانند با تنظیم دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، مصرف گاز خود را مدیریت کنند و به پایداری شبکه کمک کنند.