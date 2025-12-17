بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، دستور انتقال سهمیه‌های مصرف‌نشده تسهیلات قرض‌الحسنه خرید کالای ایرانی را به وام‌های ازدواج و فرزندآوری صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید نحوه استفاده از سهمیه مصرف‌نشده تسهیلات قرض‌الحسنه کمک‌هزینه خرید کالای ایرانی و لوازم خانگی را برای تسریع در پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه، سهمیه‌های استفاده‌نشده این تسهیلات باید به متقاضیان در صف انتظار وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص یابد و تعیین شعب پرداخت‌کننده، متناسب با سهمیه اعلامی، مستقیماً توسط اداره کل سیاست‌های اعتباری و تسهیلات خرد بانک مرکزی انجام می‌شود.

بانک‌ها مکلف شده‌اند پس از معرفی شعب، فرآیند پرداخت تسهیلات را مطابق ضوابط اعلامی دنبال کرده و حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری، نسبت به اجرای کامل این مصوبه اقدام کنند.

در این بخشنامه همچنین بر ضرورت ابلاغ سریع مفاد آن به واحدهای زیرمجموعه و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات تأکید شده است.