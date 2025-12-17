سرپرست دفتر ترویج معماری، طراحی شهری از آغاز روند ارزیابی و پایش تخصصی عملکرد کمیته‌های ارتقای کیفی سیما و منظر استان‌ها خبر داد و گفت: این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی ضوابط و ارتقای کیفیت فضا‌های شهری در کشور در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرپرست دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد بررسی عملکرد کمیته‌های ارتقای کیفی سیما و منظر استان‌ها به‌صورت منسجم در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.

سیداحمد حسینی‌نیا با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی با استان‌ها اظهار کرد: تاکنون جلسات جداگانه‌ای با استان‌های تهران، قزوین و البرز برگزار شده است.

وی هدف از این نشست‌ها را پایش روند فعالیت کمیته‌ها و شناسایی چالش‌های اجرایی عنوان کرد.

به گفته حسینی‌نیا، کمیته‌های ارتقای کیفی سیما و منظر استان‌ها مسئول برنامه‌ریزی، راهبری و تدوین ضوابط و مقررات مرتبط با سیما و منظر شهری هستند.

بررسی و تصویب طرح‌های معماری و طراحی شهری در پروژه‌های شاخص و مسکن حمایتی نیز از دیگر وظایف این کمیته‌هاست.

وی تاکید کرد: تمامی این اقدامات در چارچوب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور انجام می‌شود.

سرپرست دفتر ترویج معماری افزود: این دفتر وظیفه نظارت عالیه بر تشکیل و برگزاری جلسات کمیته‌های استانی را برعهده دارد.

به گفته وی، نشست‌های تخصصی فرصتی برای تبادل تجربه و افزایش هماهنگی میان استان‌ها فراهم کرده است.

حسینی‌نیا ادامه داد: نتایج این جلسات به ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود منجر خواهد شد.

وی تحقق سیاست‌های کلان ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری را از اهداف اصلی این برنامه دانست.

سرپرست دفتر ترویج معماری تاکید کرد: سیما و منظر شهری به‌عنوان حق عمومی نقش مهمی در کیفیت زندگی شهروندان دارد.

وی افزود: توجه به این موضوع موجب ارتقای هویت شهری و آرامش روانی جامعه می‌شود.

حسینی‌نیا همچنین به نقش منظر شهری در حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی اشاره کرد.

به گفته وی، بهبود کیفیت منظر شهری می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری و گردشگری را فراهم کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که تداوم این روند، به ارتقای جایگاه شهرهای کشور در سطوح ملی و بین‌المللی منجر شود.